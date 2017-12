HV-stjärnan byter roll – för att göra ny dundersuccé

– Även om man tappar något mål eller hamnar i underläge så blir man aldrig stressad. Det har vi kanske blivit tidigare under säsongen. Tänkt på fel saker och tagit fel beslut. Nu tänker vi på vår gameplan och jobbar hårt utifrån den och vi har fått belöning för det.

Men klart är att Ejdsell är en del av det HV71 som nu återigen ångar på i SHL. Efter sina fyra raka trepoängare har laget spelat in 52 poäng på 31 matcher och ligger fyra i tabellen.

– Jag har kraven på mig själv att jag borde tryckt in den. Men det är viktigt att jag hittar dit och hittar lägen och skapar. Till slut så kommer den, säger Ejdsell.

Ejdsell må trivas i sin nya roll. Men poängmässigt har det varit en tung slutmånad på 2017. Forwarden har mäktat med ett assistpoäng under hela december. Han står nu på 15 (8+7) poäng efter 29 spelade matcher.

– Vi har ett powerplay som var riktigt bra. Vi får mycket chanser och det är väl ett under att vi inte gör fler mål. Men framför allt den här aggressiviteten som vi saknat i vissa matcher klarade vi riktigt bra i dag. Det var en period i andra men i övrigt gör vi en riktigt bra match, säger Lindbom.

Lawrence Pilut pangade in 1–2 i powerplay och Oscar Sundh utjämnade på ett friläge inför den tredje perioden. Med knappt fyra minuter kvar av matchen vände Mattias Tedenby bort sin försvarare och pricksköt segerskottet i Viktor Andréns vänstra kryss.

– Just nu sitter självförtroendet i spelet och vi hittar rätt vägar för att vinna. Vi skjuter mycket skott på mål och släpper inte till särskilt mycket. När man spelar så vinner man matcher, säger Ejdsell.

Han har till största del spelat center under sitt debutår i HV71. Men nu har Victor Ejdsell fått en ny roll – som ytterforward.

HV71 har stuvat om i kedjorna igen. En spelare som fått en ny roll är Victor Ejdsell som bytt centerpositionen mot en ytterforwardsplats. Och trots att poängen inte trillat in på slutet ser 22-åringen en stor möjlighet att bli ännu vassare offensivt – likt den offensiva explosion han svarade för i HockeyAllsvenskan förra säsongen.

-----

No more pages to load