HV-stjärnan historisk – i galna målfesten

– Att släppa in fyra mål i den andra perioden på hemmaplan är inte okej. Det är vissa moment, vissa situationer, vissa kamper där ute som vi gör för dåligt. Vi ska inte förlora en sådan här match på hemmaplan.

– Vi ska vinna en sådan här match. Vi släpper in sex mål på hemmaplan. Det är inte okej. Vi släpper in tre mål i boxplay. Det är inte okej. Då vinner man inte de här toppmatcherna mot så bra lag som Färjestad, säger HV71:s tränare Johan Lindbom.

Därefter skickade han också in 4–5 på en retur framför mål. Victor Ejdsell kvitterade till 5–5. Men i förlängningen satte Färjestads Mikael Wikstrand sitt andra mål och avgjorde matchen för gästerna.

