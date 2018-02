HV-stjärnan om depressionen efter landslagsbråket

På frågan om Asserholt kan tänka sig att återvända till landslaget under den nya ledningen säger stjärnan till hockeysverige.se att det återstår att se.

– Just nu är jag mamma på heltid. Om det blir någon comeback framöver återstår att se. Jag känner fortfarande en stor kärlek till sporten och ett driv, men samtidigt vill jag ta till vara på denna första tid i min dotters liv. Det återstår att se hur livspusslet kommer att se ut framöver, säger Asserholt.

