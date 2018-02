HV-stjärnan om toppchansen – inför tuffa avslutningen

Inte heller Linus Söderström som gjorde sitt andra träningspass efter återkomsten från New York är tillgänglig. Det innebär att nyförvärvet Felix Sandström kommer vara ombytt och bildar målvaktspar med Fredrik Pettersson-Wentzel. Men vem Johan Lindbom ställer mellan stolparna vill HV-tränaren inte avslöja.

Sebastian Wännström tränade för fullt men är ännu inte aktuell för comeback, vilket News kunde berätta tidigare under veckan.

I HV71 saknas fortfarande backen Stefan Elliott som spelar OS tillsammans med Kanada. Även backen Topi Jaakola missar matchen efter den fotskada han ådrog sig i slutet på januari. Jaakola gick tillsammans med Alexander Ytterell på is efter att övriga spelare avslutat fredagens pass.

Matchen mot Malmö på lördagskvällen är lagens sista i grundserien. HV71 har vunnit ett av de tre tidigare mötena (5–4 efter förlängning). Drabbningen blir därmed den regerande mästarens sista chans att ta en seger under ordinarie tid mot skåningarna.

Och det gäller att ta vara på ledigheten för spelarna under den annars intensiva hockeysäsongen med träningar och matcher.

