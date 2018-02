HV-stjärnan tillbaka i träning efter mystiska skadan

Forwarden fick förra säsongen, då han spelade i Rögle, förstörd av en hjärnskakning. En hel del fans befarade att samma sak hade upprepat sig efter att 26-åringen åkt på en huvudtackling i mötet mot Linköping i mitten på november. Wännström missade returmötet mot just Linköping men var senare tillbaka i spel.

HV71 har under hela Wännströms skadefrånvaro valt att inte kommentera vilken typ av skada det rör sig om. Och det är fortsatt locket på från den regerande mästaren.

Det var i mitten av december som HV71 kommunicerade ut att stjärnan dras med en skadeproblematik som skulle hålla honom borta på obestämd tid. Sedan dess har forwarden inte varit aktuell för spel. Nu har forwarden återgått till träning på is.

