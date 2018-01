HV-stjärnan uttagen till OS: ”Fantastiskt kul”

Det har sedan en tid stått klart att inga NHL-spelare kommer delta under OS i Sydkorea i februari. Därmed har en chans öppnats för spelare i bland annat de europeiska ligorna. En chans som HV71:s Stefan Elliott nu tagit.

Efter att ha deltagit i en förberedande turnering under slutet på 2017 står det nu klart att 26-åringen får följa med OS-truppen till Sydkorea.

.@HockeyCanada has announced their roster for the 2018 PyeongChang Olympics 🇨🇦 pic.twitter.com/9kGV2gYyII

— TSN (@TSN_Sports) January 11, 2018