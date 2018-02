HV-stjärnans comeback-kamp – avslöjar för News

– Det är ganska coolt att följa ett OS när det finns spelare som du känner och som du har spelat med. Jag känner många i det amerikanska laget och har spelat med dem i olika lag under min karriär, säger Reese.

Reese spelade en landslagsturnering med USA tidigare under säsongen. Men redan innan skadan stod det klart att 33-åringen inte tog plats i landets OS-trupp.

– Just nu jobbar jag för att få tillbaka rörelsen i mitt knä. Det är svårt att göra något direkt efter en operation. Men nu känns det redan som att rörelsen håller på att komma tillbaka. Det känns inte som jag har förlorat alldeles för mycket muskler i mitt ben när det gäller förtvining. Det är bra, säger Reese.

Vad gör du mer konkret just nu i din rehabilitering?

– Men jag tar det vecka för vecka just nu.

– Jag mår efter omständigheterna ganska bra. Det finns ingen riktig tidsplan (för när jag ska kunna göra comeback, reds. anm.) än. Men jag mår bra och det känns som att jag har gjort framsteg bara under de här två veckorna, säger Reese till News.

Det var naturligtvis inte en märklig syn. För bara omkring tre veckor sedan tvingades Reese till en operation efter att backens knäskål hoppat ur led under en träning.

Dylan Reese stod med ett stort leende i HV71:s omklädningsrum. Just den här kvällen hade hans lag besegrat Mora med 5–0 och tagit ett viktigt kliv mot en topp-6-placering i tabellen.

-----

No more pages to load