HV-stjärnans sköna comeback: ”Jag rös”

För den som inte vetat om att Engvall varit skadad syntes det knappast att han för bara ett par månader sedan tvingades till operation. I tillställningen på annandagen spelade HV-forwarden med samma frenesi och intensitet som om han varit frisk under hela hösten.

Engvall har kört mycket fys under sin skadefrånvaro. Han har dessutom hunnit jobba en del på skridskoåkningen under de senaste sex veckorna.

– Jag tycker han gör det jättebra efter tre månaders frånvaro. En fantastisk speed under skridskorna och han utmanar. Det är kul, säger Lindbom.

