HV-stjärnans svettiga period: ”Får aldrig något brejk”

På 52 grundseriematcher förra säsongen släppte HV71 in 99 mål. Under den här säsongens hittills 36 spelade matcher har laget redan åkt på 95 insläppta baljor.

Den stora spelaromsättningen under vår och sommar gjorde att tränarteamet med Johan Lindbom i spetsen var tvungna att spela ihop ett helt nytt lag. Kort in på säsongen drabbades dessutom laget av ett stort skadehelvete och sedan dess har bland annat backarna Kristofer Berglund och Alexander Ytterell saknats (nu pekar dessutom det mesta på att Dylan Reeses säsong är över).

Pettersson-Wentzel har på sina 20 matcher noterats för en räddningsprocent på 90 och 2,5 insläppta mål i snitt per match. Det är något sämre statistik än hans 30 grundseriematcher förra säsongen där snittet låg på 2,17 mål per match och räddningsprocenten på 91.

Fredrik Pettersson-Wentzel får dra ett tungt lass för HV71 just nu. Och det märks.

