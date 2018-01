HV-tränaren: ”Det var målen som saknades”

– Det är två buffliga, grova saker, som jag spelar med och det fungerar bra, säger David Ullström till C More.

– Vi hade några jättechanser i den andra perioden och där måste vi göra mål. Med facit i hand var det detta som fällde oss, säger Johan Lindbom, HV71:s tränare till C More.

