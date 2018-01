HV-trio får chansen i landslaget

Åhman har varit backup till Fredrik Pettersson-Wentzel under tiden Linus Söderström varit skadad. Målvakten har gjort en SHL-match (seger med 6–2 mot Karlskrona). Tidigare under året skrev Åhman på ett seniorkontrakt med HV71.

Sverige kommer under turneringen att möta Finland, Schweiz, Tjeckien och Tyskland.

Under OS-uppehållet åker Sveriges Team 19 till Tjeckien för en femnationersturnering.

