HV71:s plan för succémannen

Adam Åhman har varit backup till Fredrik Pettersson-Wentzel under den senare delen av säsongen. Men så sent som i måndags värvade HV71 in Felix Sandström från Brynäs.

Därmed står den regerande mästaren med fyra kontrakterade målvakter. Speltiden kan således bli skral för den 18-årige Åhman som just nu befinner sig med Sveriges Team 19 på en femnationersturnering i Tjeckien.

Lösningen för HV71 – som räknar med att Linus Söderström återvänder till Jönköping nästa vecka – blir att sätta upp den unge målvakten på dispens även hos Oskarshamn i Allsvenskan.

– Oskarshamn har två målvakter. Men vi sätter upp honom där som en säkerhet. Han ska vara kvar hos oss men kan finnas tillgänglig om Oskarshamn behöver en målvakt under säsongsslutet, säger HV71:s sportchef Johan Hult till News.

– Han har rätt att gå mellan klubbarna. Men han ska inte ner där och träna.

Lösningen liknar den som HV71 hade under förra säsongen när Niklas Rubin lånades in från Tingsryd men stannade hos den allsvenska klubben tills HV behövde honom när Pettersson-Wentzel blev skadad.

Samma sak har gällt för backen Tom Hedberg som delat sin tid mellan Oskarshamn och HV71 den här säsongen.

– Han blir vår tredjemålvakt just nu och sedan räknar vi med att få tillbaka Linus (Söderström) nästa vecka, säger Hult.

Åhman har noterats för tre SHL-matcher den här säsongen med en räddningsprocent på 91,3 och har hyllats av fans för sina insatser. Målvakten skrev tidigare under säsongen på ett seniorkontrakt.

HV71 meddelade också på torsdagen att Sandström kommer spela i tröja 25, ett nummer som Åhman burit under säsongen. Just Sandström har även han representerat Oskarshamn under säsongen, då på lån från Brynäs.

Hockeypuls journalist Andreas Hanson noterade även han registreringen.

Swehockey avslöjar fler saker. Adam Åhman, målvakt i HV71, är registrerad hos Oskarshamn. — Andreas Hanson (@HansonAndreas_) February 15, 2018

