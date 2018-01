HV71:s besked: Målvakten gör SHL-debut

Målvaktstalangen har Västervik som moderklubb. Den här säsongen har han svarat för en räddningsprocent på 89,2 under 18 matcher i J20 SuperElit.

Åhman har varit andremålvakt bakom Pettersson-Wentzel under den tid som Linus Söderström varit borta på grund av skada. Målvakten spelade en match på försäsongen men har aldrig gjort en tävlingsmatch på seniornivå.

– Han har varit med oss och tränat under stora delar av säsongen. Det är en duktig målvakt. Han behöver lite hjälp av sina medarbetare ute på isen. Men det kommer Adam klara galant.

