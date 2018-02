HV71:s besked om Linus Söderström – efter nya målvaktsvärvningen

Söderström sitter på utgående kontrakt och tillhör dessutom New York Islanders. Även Pettersson-Wentzels avtal går ut efter säsongen.

– Definitivt inte. Han har åkt skridskor i helgen och kan komma att komma igång med träning med full utrustning borta i New York den här veckan. Och om allt faller väl ut där kommer han tillbaka till oss i slutet på vecka 8, skulle jag tro, säger Hult till News.

Målvakten opererades i USA för en bukskada under julhelgen och har sedan dess varit kvar hos New York Islanders som efter fjolårets SM-guld sajnade ett rookiekontrakt med burväktaren.

Det har uppgets vara nära under en tid. Och på måndagen presenterade HV71 Felix Sandström som ny målvakt inför slutspurten av årets SHL.

HV71 plockar in Felix Sandström från Brynäs. Men laget räknar fortfarande inte bort Linus Söderström, säger sportchefen Johan Hult till News.

