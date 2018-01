HV71:s beslut: Därför vilar JVM-duon mot rivalen

Erik Brännström är en av de första spelarna att lämna isen efter HV71:s träningspass på onsdagsförmiddagen. Det hör inte till vanligheterna. Backen brukar i stället tillhöra gänget som stannar kvar på isen och kör några extra minuter när alla andra vandrar in i omklädningsrummet.

Men så är det inte heller en vanlig dag för backen.

Brännström landade i Sverige för bara ett par dagar sedan efter att ha varit med och fört Sverige till ett silver i JVM. Den här förmiddagen gjorde han sin första träning med HV71 på omkring tre veckor.

– Det var kul att vara tillbaka och att träffa alla igen. Man har varit borta ett tag så det är grymt kul att vara hemma, säger Brännström till News.

Men HV-fansen får vänta på att se Brännström i HV-tröjan ytterligare några dagar. Backen kommer inte spela torsdagens rivalmöte mot Frölunda då hans vistelse i JVM-truppen tagit ut sin rätt.

– Det har varit slitsamt både fysiskt och mentalt. Så han vilar första matchen, säger HV-tränaren Johan Lindbom.

Brännström är inne på samma spår:

– För att jag ska kunna vara bättre sen är det nog bäst för mig att vila och fokusera på att komma igång med träningen. Vi har inte tränat så mycket de tre senaste veckorna. Det har varit mycket matcher. Det är viktigt att få bra träningar i kroppen för att kunna vara bra i slutet av säsongen också, säger HV-backen.

Centern missar ytterligare en match

David Gustafsson var en av spelarna som fick lämna Sveriges trupp i Junior-VM precis innan turneringen skulle börja. Han var därefter med i tre raka HV-matcher innan en sjukdom satt stopp för centerns framfart i SHL efter nyår.

Centern deltog på onsdagsträningen men kommer inte spela torsdagens match.

– Han har legat sjuk och har inte kunnat träna sedan han kom hem från JVM. Nu har vi många tillbaka så vi har möjlighet att träna de här två (Brännström och Gustafsson) yngre killarna. De kommer vila om inget annat händer, säger Lindbom.

– Annars blir det en negativ spiral som sliter. De måste träna upp sig.

Inte heller Linus Söderström, som rehabar efter sin operation, Sebastian Wännström, Alexander Ytterell och Kristofer Berglund finns tillgängliga.

Men som News kunde berätta tidigare under onsdagen står det klart att David Ullström gör comeback efter den hjärnskakning han ådrog sig mot Rögle i slutet på december.

– Det känns helt okej. Jag har vilat ganska mycket så förhoppningsvis får man ta med sig vilan och pigga och fräscha ben, säger Ullström.

HV:s guldhjälte kvar i USA

Även Frölunda har drabbats av avbräck från JVM. Den tidigare HV-spelaren Lias Andersson ådrog sig en axelskada under turneringen. Nu står det klart att han blir borta från spel i runt två veckor, skriver Sport-Expressen. Centern befinner sig just nu i USA för att träna med New York Rangers teknikcoach.

Dessutom skriver tidningen att 17-åringen Rasmus Dahlin – som var Brännströms backpartner under JVM – kan komma att missa morgondagens match. Anledningen är att backens utrustning ännu inte kommit fram till Göteborg även om den väntas göra det innan torsdagens match. Men eftersom 17-åringen har specialgjorda skridskor då han har knölar på fötterna går det inte att dra på sig någon annans hockeyrör.

Älskar du sport? Ladda ned JKPG News sport-app.

Här laddar du ned appen till iPhone

Här laddar du ned appen till Android