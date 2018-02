HV71:s dystra trend: ”Får inte näsan över ytan”

HV71 har förlorat 15 av 17 matcher när laget legat under inför slutperioden. Övriga två matcher har gått till förlängning.

Victor Ejdsell skickade visserligen in 2–2 med bara minuter kvar. Men med 22 sekunder kvar på klockan sköt Andrew Calof in 3–2 till gästerna när han tog tillvara på en HV-miss. Ett tungt slag för det topp-6-jagande Jönköpingsgänget.

Efter torsdagens förlust har HV71 nu förlorat 17 av 42 andraperioder. Laget har spelat oavgjort i 16 och bara vunnit nio. Det gör att den regerande mästaren ligger näst sist i tabellen när bara mittenakten räknas in med samma procentuella snitt som Karlskrona. Bara Linköping är sämre.

Den frenesi och aggressivitet som hemmalaget spelade med under matchens första period var som bortblåst. Skottstatistiken gick från 16–6 i den första akten till 3–14 i mittenperioden.

Laget hade med sig 1–0 från de första 20 minuterna efter att Bill Sweatt styrt in ett skott från Marc Zanetti. Men efter ytterligare en period stod det 1–2 på tavlan.

