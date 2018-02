HV71:s glädje efter galna segern: ”Otroligt bra karaktär”

– Det lät som någon form av nyårsraket. Det här vill vi inte se, det här tillhör inte hockeyn för fem öre, sade kommentatorn Jörgen Larsson i C More.

Den tredje perioden inleddes med att matchen fick avbrytas efter att en åskådare kastat in ett knallskott bakom Adam Åhman i HV-kassen.

HV71 har haft svårt i andraperioderna under årets SHL. Inför matchen hade laget förlorat 17 andraperioder, kryssat i 16 och bara vunnit nio. Efter lördagens rivalfajt är den segersiffran nu uppe på tio.

– Vi hade inte så mycket annat att göra. Vi var kanske mest i chock. Vi fick starta om matchen och göra det som vi hade tänkt från början, sade backen Christoffer Persson till C More efter den första perioden.

Draget fick effekt. HV71 jobbade sig in i matchen. Marc Zanetti hann också skjuta gästernas första mål med en riktig pangträff innan den första perioden var över.

