HV71:s plan för hemvändaren

HV71 har en plan för återvändaren Christoffer Törngren.

– Christoffer har vissa speciella spetsegenskaper som i sin skridskoåkning, sitt skott och att han kan bryta spelmönster. Men både vi och Christoffer ser som den stora utmaningen att han ska få fram det i flera matcher, säger HV71:s sportchef Johan Hult.

Törngren återvänder till HV71 efter ett år i Färjestad. Forwarden lämnade Jönköping efter SM-guldet 2017 och skrev på ett tvåårskontrakt med Karlstadsklubben, vilket bröts efter bara en säsong.

Den 23-årige forwarden hade under året det tungt hos värmlänningarna och fick inte den utveckling som klubben och spelaren själv hade hoppats på. I en kommentar på Färjestads hemsida sade sportchefen Peter Jakobsson:

– Jag har pratat med honom nu på morgonen och vi är överens att det här är det bästa för båda parter. Det är tråkigt när inte saker faller ut som man tänkt, men det är också en del av den värld vi lever i. ”Törna” är en go kille som vi önskar all lycka framöver.

Törngren har ofta setts som en offensiv spjutspets. Målet mot Brynäs i den sjunde SM-finalen var ett bevis på just det.

Men totalt sätt har 23-åringen noterats för 13, 11, 17 och 16 poäng under sina fyra fulla SHL-säsonger och därmed inte varit i toppen i sina lags interna poängligor.

HV71 ämnar att ge Törngren möjligheter att producera framåt genom att utveckla en annan del av forwardens spel.

– Han ska höja sin lägstanivå. Det gäller att i stort sett varje dag sätta ett enormt stort värde i de här bitarna som kan kallas tråkiga men är enormt viktiga. Det är hockeyns A-B-C med nedlägg, urlägg, backcheck och täcka skott. Alla de här bitarna, säger Hult.

– Det stämmer inte alla dagar. Du kommer in i perioder där du inte gör poäng och mål. Det gör alla spelare. Då gäller det att lägga stort värde i att göra skitgörat. Det gör att man snabbare kommer ur en sådan period och blir mer produktiv. Du bygger ett självförtroende. Där kommer vi lägga stor vikt vid gällande hans spel.

Christoffer Törngren till HV71:s hemsida:

– Jag har väldigt många bra minnen härifrån och det känns fantastiskt att få komma tillbaka. Jönköping och HV71 känns som hemma för mig och jag ser fram emot att få spela inför ett kokande Kinnarps Arena igen.

Läget i truppen

Törngren blir nu den femtonde forwarden under kontrakt. Klubbens offensiva uppställning kan därmed ses som komplett.

Men – vilket News tidigare berättat om – pekar en del på att Pierre Engvall lämnar Jönköping för spel i Toronto. Dessutom ska klubben, enligt Aftonbladet, vilja dumpa Max Wärn samtidigt som Erik Andersson hänger löst. Enligt uppgifter till News och även Expressens bloggare MrMadhawk ska HV bland annat hört sig för om Malmö-forwarden Robin Alvarez.

Dessutom måste laget fylla på med en eller ett par backar. Speciellt om Lawrence Pilut lämnar för NHL.

– Vi behöver tillsätta en riktigt bra back. Försvinner dessutom Pilut så finns det ytterligare backplatser, säger Hult.

– Vi jobbar på det. Det är svårt att sätta en tidsram. Vi har några krokar ute. Ibland går det fort och ibland tar det lite längre tid. Det viktiga är att det blir rätt.

Men i stora drag är truppen satt. Bland annat har tre – Törngren inräknad – hemvändare plockats in.

– Det som vi tycker har varit skönt är att tre av killarna – Johan Johnsson, Christoffer Törngren och även Jonas Gunnarsson – är killar som har varit i den här miljön innan och kliver smidigt in igen. Det är en fördel i det här läget. Vi har ett gäng killar som är igång och kör nu. Sedan trillar det in lite killar under nästa vecka, säger Hult.

– Didrik Strömberg, Jonas Gunnarsson och Johan Johnsson kommer nästa vecka. Därefter är Markus Ljungh på gång in. Det rullar på. Det gör oss inte så mycket att det kommer in stötvis. Deras avtal börjar gälla 1 maj. Beroende på hur spelarnas säsonger har sett ut är det viktig att få sin vila.

✓På länken nedan ser du hur HV71:s trupp ser ut just nu

Fotnot: Den här artikeln publicerades ursprungligen 26 april 2018.