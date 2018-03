Slagsmål på uppvärmningen mellan HV71 och Linköping

— C More Sport (@cmoresport) March 14, 2018

Även Anton Karlsson och Christoffer Persson drabbade samman. När Almen Bibic, som också var inbladad i bråket med Persson, därefter skulle hämta sin klubb som HV-backen kastat in i HV71:s zon sköt Marc Zanetti bort den med en puck, vilket möttes med burop från hemmafansen.

Inför lagens första möte i måndags sprutade Emil Sylvegård is i ansiktet på Robin Figren och snodde pucken från Erik Brännström.

-----

No more pages to load