Jönsson: 18-åringens häftiga debut – här har HV71 ett framtidsnamn

Men pressen från HV71 gav till slut utdelning. Victor Ejdsell – som haft problem med poängproduktionen den senaste tiden – hamnade fri i slottet och pricksköt 2–1 i den tredje perioden. Och när Sundh serverade Anton Bengtsson i ett vackert anfall var det 3–1 på tavlan. Guter reducerade efter en snabb spelvändning och fri med Åhman – igen. Men när Pierre Engvall – så skönt för 88:an efter skadehelvetet – vispade in 4–2 med drygt åtta minuter kvar var de tre poängen tryggade. Som inte det vore nog satte Lawrence Pilut 5–2 i tom bur och Ejdsell 6–2 på styrning kort senare.

Jag skrev redan när Pettersson-Wentzel opererades under sommaren att Åhman skulle vara backup till Linus Söderström under säsongsupptakten. Jonas Gunnarsson gjorde det väldigt bra. Inget snack om saken. Men Åhman, som imponerat i J20, visade den här kvällen att han har talang och potential.

Att göra debut som 18-åring är visserligen inget unikt och på sitt sätt inte särskilt häpnadsväckande. Men det är trots allt en målvakt det handlar. Och det höjer allting ett par snäpp. Det kan inte vara lätt att gå in och ha ansvar att stänga igen kassen. Åhman gjorde det bra. Han kan vara nöjd. HV71:s ledning kan vara nöjda.

KRÖNIKA. Adam Åhman höll på att få en mardrömsstart i sin SHL-debut. Redan efter dryga minuten fick HV-målvakten hämta pucken i egen kasse efter att Emil Lindberg fått trissan i nät för Karlskrona. Men hemmaforwarden fick inte jubla. Pucken sparkades in. Målet dömdes bort.

