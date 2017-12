Jönsson: Bland det märkligaste jag sett – vilket megakaos

KRÖNIKA. Det blev den bittraste och kanske knepigaste avslutningen på ett år som HV71 någonsin råkat ut för. I alla fall så länge jag följt hockey.

Matchen mot Rögle blev en bonanza i slarv och utvisningar. Det kan egentligen bara beskrivas som en kaoseftermiddag Ängelholm.

David Gustafsson tog matchens första utvisning efter drygt åtta minuters spel. Och sedan var det igång. Ett tag kändes det som domarna blåste på allting.

Det brukar heta att special teams (det vill säga boxplay och powerplay) är en viktig del av ishockey. Jo, tjena. Om det är mer spel i 5-mot-4 och 5-mot-3 än vad det är i 5-mot-5 så spelar det onekligen en viktig roll. (Jag har inte den exakta statistiken men det kändes stundtals som det var just så här – även om utvisningarna var få i den tredje perioden.)

Mattias Tedenby skickade upp 1–0 till HV71 i nättaket i spel 5-mot-3 i den första perioden. Kvitteringen kom i samma spelform innan den första akten var över. Rögle kopplade sedan järngrepp med sina 2–1- och 3–1-mål i… just det, powerplay.

Det går att diskutera domarnivån. Vissa utvisningar var märkliga, andra solklara. Men det här var trots allt bland det märkligaste jag sett. Och det är förstås spelarnas uppgift att förhålla sig till den nivå domaren sätter oavsett om de tycker besluten är bra eller dåliga.

För det var i ärlighetens namn också riktigt mycket slarv från gästernas sida.

HV slog bort alldeles för många förstapass, vilket gjorde att Rögle kunde vända på spelet eller enkelt freda sin zon från långa anfall. Dessutom spelade laget alldeles för många gånger på gränsen och drog på sig många utvisningar. Marc Zanetti blockerade pucken som en målvakt vid en situation för att bara minuter senare slänga sig ur båset och lägga sig över ytterligare en puck. Resultatet? Utvisningar för ”delay of game” och ”too many players on the ice”. Trots det fick han ytterligare istid.

Gästerna fick en tidig skada på David Ullström och var redan efter ett minuter en spelare kort. Men nog hade laget orkat med att gå ned på folk redan i den andra perioden. Då hade spelare som Mattias Tedenby och Lawrence Pilut kunnat matchas ännu hårdare för att skapa bättre offensivt tryck.

Det här var ett helt annat HV71 än det lag som i torsdags bjöd på en av SHL:s bästa matcher den här säsongen i 3–2-segern mot Växjö. Den sönderryckta matchbilden bidrog förstås till att laget inte kunde spela med den fart som kännetecknar den regerande mästaren. Men HV bidrog själv till matchbilden.

Laget hamnade ur balans, tappade kontrollen och lugnet var som bortblåst. Matchen gled ur händerna för tabellenfyran mot jumbon.

Jönköpingslaget hade inte kunnat få en sämre avslutning på 2017. Det positiva? Nästa år borde inte kunna börja sämre.

