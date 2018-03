Jönsson: Därför är HV71 i brygga i rivalrysaren

Ja, känslorna började förstås redan innan matchen när retstickan Emil Sylvegård spurtade upp is i ansiktet på Robin Figren på uppvärmningen.

För om det var slarvigt i HV-zonen var det inte mycket bättre i den andra zonen. Men Bill Sweatts miss med målet vidöppet efter ett misstag av Gustavsson (vilken chock!) blev talande för hemmalagets oförmåga att dunka in pucken i nät. Glödhete Engvall – som nu gjort poäng i sex raka matcher – fick ett liknande läge men förbannades av en bruten klubba.

I den tredje perioden stängde Derek Roy butiken när han styrde in 3–1 till gästerna mellan tre HV-spelare.

Vad hände efter det? Jo, både Pierre Engvall och Victor Ejdsell tilläts stå helt fria framför Jonas Gustavsson i spel fyra mot fyra. Den förstnämnde satte klubban till pucken och skickade in 1–2.

En stund senare fick Andrew Gordon åka sig loss framför HV-kassen och styrde in 2–0 till Linköping.

-----

No more pages to load