Jönsson: Därför kan HV71 tappa stjärnan

KRÖNIKA. Det hade inte gått mer än ett par matcher av den för HV71 nu avslutade SHL-säsongen innan det ringde i telefonen.

På andra sidan fanns en man som var upprörd över att nyförvärvet Pierre Engvall inte fick spela tillräckligt mycket. I stället för en position i en av lagets toppkedjor blev det få minuter som extraspelare för nummer 88.

Mannens åsikt var att 21-åringen såg betydligt hetare ut än flera andra spelare. Engvall låg vid tillfället dessutom först i Jönköpingslagets interna poängliga.

Den frustrerande inringaren hade förstås rätt. Engvall är ruggigt bra.

Borde få NHL-kontrakt

Så pass bra att det vore på sin plats att Toronto Maple Leafs faktiskt erbjuder honom ett rookiekontrakt och testar honom i farmarligan AHL (jag var inne på just det här i en text redan när HV åkte ur mot Linköping i onsdags men utvecklar mina tankar här).

Engvall draftades av den klassiska klubben i sjunde rundan 2014. Toronto måste skriva ett kontrakt med honom den här säsongen för att rättigheterna till spelaren inte ska löpa ut.

Och under sin första riktiga SHL-säsong (Engvall har gjort ett par matcher för Frölunda) har forwarden tagit flera steg i sin utveckling. Han har egentligen alla de attribut som krävs för att åtminstone ha en ärlig chans att slå sig in i NHL via AHL.

Engvall är stor, stark och har ett ruggigt bra skott. Han har dessutom en rejäl fart under skridskorna. Det hade varit häftigt att se vad hans fart hade kunnat göra på en mindre rink där en snabb acceleration kan vara nyckeln till en bra målchans eller ett abrupt stopp i mittzon.

Innan sin skada såg forwarden riktig het ut. Han låg före spelare som Victor Ejdsell och Sebastian Wännström i poängproduktionen. När den förstnämnde nu närmar sig NHL med stormsteg är det inte orimligt att Engvall borde kunna följa efter.

När Engvall i julhelgen kom tillbaka i spel var det startskottet på en fin vinter. Tillsammans med Ejdsell och stjärnskottet David Gustafsson ledde ungtuppskedjan laget under säsongsavslutningen.

Engvalls facit blev 20 (7+13) poäng på 31 matcher plus en fullträff under de två slutspelsmatcherna. Eller ett poängsnitt på 0,64 per match. Inte illa för en spelare som under första delen av säsongen fick spela lite och under andra delen av den samma skulle komma i matchform efter en lång skadefrånvaro.

Det kostar inte Toronto särskilt mycket att sajna ett kontrakt med 21-åringen. Klubben har ju råd. Men det finns förstås anledningar som gör att NHL-organisation kanske tänker efter ett varv till innan de smäller upp ett avtal på bordet.

Efter flera säsongers kräftgång (nu ser det ju bättre ut) har klubben fått drafta tidigt och trejdat till sig många talanger. Toronto har helt enkelt en ganska djup trupp med många unga spelare som, till viss del, redan bevisat sig på AHL-nivå. Engvall har en riktigt bra säsong i Hockeyallsvenskan och en bra SHL-säsong bakom sig. Kanske hade den klassiska organisationen velat se ännu lite mer från forwarden.

Samtidigt bär vi ju Andreas Borgmans succé i färskt minne. Nu kan duon bli lagkamrater.

Kan bli en av SHL:s bästa

Som tidigare noterat draftades Engvall dessutom sent. Klubben kanske då hellre satsar på några av de tidigare draftvalen. Och eftersom forwarden inte fått kontrakt tidigare säsonger har NHL-klubben uppenbarligen tyckt att 21-åringen inte riktigt hållit måttet för att kliva upp ännu en hockeynivå.

En annan möjlig utgång är att Toronto sajnar Engvall efter ha testat honom lite i AHL under säsongsslutet, ger honom chansen på rookiecampen (som han deltagit på tidigare) och därmed möjligheten att slå sig in i Nordamerika. Tar han inte plats i AHL- eller NHL-laget får han återvända för tillväxt i Sverige ytterligare ett år. Engvall har kontrakt med HV71 även över nästa säsong.

Om Jönköpingsklubben får behålla forwarden nästa säsong kan laget känna sig nöjda. Med en lika stor roll som han fått under sluttampen, forsatt förtroende i powerplay och kanske i en kedja med en annan skicklig spelare som Sebastian Wännström (vi räknar med att Ejdsell försvinner) kommer Engvall få ett genombrott likt det Lawrence Pilut fått den här säsongen.

Han kan bli ett av SHL:s största offensiva vapen.