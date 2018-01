Jönsson: En megaviktig seger – men HV71 har ett problem

KRÖNIKA. Som vi har väntat. Som han förmodligen har väntat. Men när HV71 tog emot Malmö klev Bill Sweatt – äntligen – fram.

Amerikanen som värvades in som en spjutspets inför säsongen har varit allt annat än just det. Dubbla skador har förstört stora delar av säsongen. Men på de 14 matcher han inför fredagens möte hunnit spela har varit allt annat än bra.

Fast den här kvällen gjorde Sweatt det han kom till Jönköping för – mål.

Han smällde in 2–2 en bit in i den andra perioden när han elegant serverades av David Ullström som med en vacker pass ställde tre Malmö-spelare. Kort därpå kom också 3–2 när 28-åringen tog vara på en retur i powerplay. Det var kanske inte de svåraste målen han gjort. Men två bra avslut och två viktiga mål för HV71. Laget har haft alldeles för dålig utdelning bland sina forwards. Kan Sweatt fortsätta producera poäng – han noterades även för en assist på Lawrence Piluts 1–1 – ser det förstås genast bättre ut. Men att det just nu bara är Victor Ejdsell som gjort över 20 poäng bland Jönköpingslagets forwards är inte bra nog.

Matchen mot Malmö var i övrigt ett 60 minuter långt bevis på hur HV71:s säsong i stort har sett ut. Det var upp. Och det var ner.

Den regerande mästaren har en högstanivå i absolut toppklass men också en lägstanivå som tar hissen ned till den djupaste källaren.

Hemmalaget sköljde stundtals över bortaspecialisterna från Skåne – Malmö hade sju raka bortasegrar innan fredagens möte. Perioden med Sweatts två fullträffar var grym. Erik Anderssons påpassliga 4–3 i början av den tredje perioden likaså. Kevin Stenlunds avgörande i förlängningen höll även det bra klass.

Men det var också mycket som var svagt.

HV:s forwards fastnade ofta högt upp i Malmös zon. Passningarna satt ibland överallt – förutom på en medspelares blad. Och spelet i numerärt överläge var stundtals på gränsen till katastrof.

Att laget inte kan hålla uppe spelet över 60 minuter förbryllar mig. Det är alldeles för ojämnt.

Matchen mot Malmö var av yttersta vikt. Skåningarna låg inför matchen ett poäng före med en match mindre spelad. Tabellen är megajämn, varje poäng kan till slut bli skillnaden mellan en kvartsfinalplats och ett play-in.

Säsongen är långt ifrån körd. Topp-6-platsen är inom räckhåll. Men den regerande mästaren måste bli jämnare.

HV71 måste fylla källaren med cement.

Älskar du sport? Ladda ned JKPG News sport-app.

Här laddar du ned appen till iPhone

Här laddar du ned appen till Android