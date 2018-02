Jönsson: Glöm toppsnacket – detta räcker för HV71

Men är inte Djurgården ett nog så svårt lag att möta? Jo, absolut. Stockholmarna har 2–1 i inbördes möten mot HV71 den här säsongen (om vi räknar den senaste övertidssegern som en seger i stället för ett oavgjort resultat) och har imponerat stort under grundserien.

Om vi räknar med att de två bästa lagen i play-in också blir de lagen som tar sig vidare till kvartsfinal skulle HV71 i skrivande stund få möta tabellettan eftersom den regerande mästaren blivit det sämst rankade laget inför kvartsfinalerna. Linköping å sin sida skulle ställas mot Djurgården som just nu är hela 17 poäng bakom serieledaren Växjö.

Så varför spelar det någon roll om HV71 blir sjua eller åtta i det här scenariot? Allt handlar om Växjö och när det egentligen är bäst att möta laget i ett slutspel (ledtråd: så sent som möjligt).

Målet inför säsongen var topp-4. Det rimliga målet nu är topp-6. Men det finns faktiskt en vinning i att laget slutar sjua. I alla fall jämfört med den åttondeplats som den regerande mästaren just nu innehar.

