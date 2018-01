Jönsson: Han är en sann HV-hjälte

KRÖNIKA. Det finns vissa spelare som förtjänar att göra mål lite, lite extra. I HV71 heter den spelaren Oscar Sundh.

När han gjorde såväl 1–0 som 2–0 i rivalmatchen hemma mot Färjestad på söndagen jublades det inne i Kinnarps Arena och lika högt på sociala medier.

Och det är enkelt att förstå varför.

När Sundh under hösten skrev på ett nytt kontrakt med Jönköpingslaget kallades han för kulturbärare. Forwarden själv sade till klubbens hemsida: ”Det är i HV71 jag vill vara”. Det har han visat med råge och fansen betalar tillbaka med stor kärlek.

De två målen mot rivalen från Värmland var också typiska för Oscar Sundh.

Det första rakade han in med en påpasslig backhand när han åkt sig fri i slottet och snappade upp en retur från en minst lika bra Anton Bengtsson.

Men den andra struten för eftermiddagen var ännu mer typisk och ännu härligare att se. Sundh och Bengtsson bildade forwardsduo i den HV-box som skulle döda en utvisning. Hemmalaget lyckades få pucken ur zon, Sundh tog fart längs högerkanten och serverade Bengtsson framför mål. Avslutet räddades men vem dök upp i slottet på returen? Just det, Oscar Sundh. Kyligt och elegant lade han in 2–0.

Det är just det hårda jobbet, den starka viljan och grymma moralen som blivit nummer 13:s signum. De två poängen mot Färjestad innebär att Sundh nu står på sex mål och totalt elva poäng. Han har egentligen jobbat så hårt att han är värd mer – både offensivt och defensivt.

Sundhs kedjekamrater då?

Anton Bengtsson skickade in två nya poäng och står nu på 13 (6+7) pinnar. Robin Figren har spelat in 16 (4+11) och hade två assists mot Färjestad.

Tidigare under säsongen skrev jag en text om hur HV71 hade haft svårt att hitta den optimala laguppställningen. Den stämmer fortfarande till viss del. Skador och annan frånvaro har ställt till det. Men Johan Lindbom och hans tränarteam verkar åtminstone ha hittat den hetaste fjärdekedjan i hela jäkla Hockeysverige. För även om just den här linan varit stekheta i offensiv zon den senaste tiden har de under egentligen hela säsongen varit ruggigt stabila defensivt. Just nu har det här blivit en galet vass tvåvägskedja.

Det är förstås alltid surt att förlora mot en rival – matchen slutade 5–6 efter förlängning. Men den här gången kan vi, till viss del, bortse, från matchen. För Oscar Sundhs dubbla strutar värmde säkert fansens HV-hjärtan extra mycket den här söndagseftermiddagen i ett vinterkallt Jönköping.

