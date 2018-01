Jönsson: HV-stjärnan är glödhet – därför är det megaviktigt för mästaren

Hv71 har nu förlorat tre raka matcher mot tre topplag (tagit två poäng). Det säger sig självt att det förstås inte är bra inför ett stundande slutspel. Det är sådana här lag som mästaren måste besegra för att ta sig in på topp-6 och skapa självförtroende mot slutet av säsongen.

HV71 har ändrat om friskt i kedjorna under egentligen hela säsongen. Skador och stundtals dåliga prestationer har naturligtvis motiverat detta. Men nog borde laget ha hittat rätt vid det här läget. Och nog kändes det som att Lindbom träffat rätt med just Wärn, Ejdsell och Engvall.

Jönköpingslagets poängspelare behöver kliva fram när serien nu går in i sitt slutskede och varje poäng helt plötsligt känns livsviktiga. Ejdsell – och liknande spelare – kan komma att vara skillnaden mellan kvartsfinal och SM-final när det väl drar ihop sig. Så bra är centern. Och han kommer bara få den här chansen att ta ett guld med HV71. För nästa säsong spelar han förmodligen i Nordamerika.

HV71 förlorade med 1–2 efter förlängning borta mot Djurgården. Men det som stack ut den här matchen var hur Victor Ejdsell ännu en gång visade vilken fin form han har just nu.

