Jönsson: HV-stjärnan visade sitt värde – ge honom en större roll

KRÖNIKA. Han har fått hoppa runt i laguppställningen och, vad det har verkat, inte haft någon fast plats i HV71:s lagbygge den här säsongen. Men i hemmamatchen mot Växjö på torsdagen visade David Ullström vad han är kapabel att göra.

Centern som återigen blivit förpassad till en ytterforwardsplats for runt som ett yrväder och skapade en uppsjö chanser. Det var inte ologiskt att han gjorde en av passningspoängen till Bill Sweatts 1–0 i den första perioden. Ullström hämtade fart i egen zon, bröt in framför mål, vann tillbaka pucken och passade upp till Marc Zanetti. Backens skott styrdes sedan in av amerikanen.

Ullströms fina match fortsatte. Det var ständigt HV:s nummer 29 som låg bakom den offensiv som hemmalaget mäktade med den här kvällen. HV-stjärnan spelade med fart, vilja och den auktoritet som hans ”A” på bröstet ska innebära.

Och efter kvällens insats tycker jag – något jag tyckt ett tag – att det åter är dags att ge Ullström en större roll inför den avslutande delen av grundserien.

Nej, han har inte levererat varje match. Ibland har han varit blek. Men vem i HV71 har inte varit det den här säsongen?

Det har stundtals blåst snålt kring bedömningen av centern. Han har inte levt upp till kraven från vissa. Han ska ha varit osynlig, långsam och gjort för få poäng. Men i ärlighetens namn råder det en lite förenklad bild när det kommer till kritiken.

Inför kvällens drabbning var Ullström den HV-forward med bäst statistik i plus/minus-ligan (+7). Och efter 60 minuters hockey mot seriesuveränen från Kronoberg stod han på +8.

Sedan var det där här med poängproduktionen. Nu står 29:an på 19 pinnar (5+14). Lika många som Mattias Tedenby och Martin Thörnberg. Bland HV:s forwards är bara Victor Ejdsell bättre. Och ja, det är för många som gjort för få poäng i Jönköpingslaget den här säsongen.

Men nu är det dags att åter sätta Ullström som förstacenter mellan Thörnberg och Tedenby.

”VARFÖR?”, kan jag nästan höra från alla HV-fans som läser det här.

Det är svårt för en spelare att hitta rätt när kontinuiteten inte finns där. Ullström har inte fått tiden att hitta kemin med sina kedjekamrater innan det varit dags för en ny omgivning. Jag vill tro att en Ullström i förstakedjan kan hitta tillbaka till det spel där han är som bäst.

Centern – för han ska spela center – har en blick och förståelse för spelet som är svår att matcha för lagkamraterna. Det har han visat flera gånger på senare tid. Visst, nu har han levererat som ytterforward. Men jag tror fortfarande att han vore bättre centralt i banan. Då kan han utnyttja både sin fart och sin spelskicklighet.

En Ullström med självförtroende och inte minst förtroende från ledarhåll kan bli en mäktigt vapen i ett slutspel. Oavsett om det blir play-in eller kvartsfinal med en gång.

Efter omkring halva säsongen tog Simon Brändström fram data som visade på att Ullström var en av de spelare med högst förväntade antal gjorda mål per 20 minuters istid i spel fem mot fem.

Ullström har fått en del kritik utifrån. Det är inte riktigt rätt tycker jag #hv71 #xgspeltidsjusterat #5v5 pic.twitter.com/NG0cFRPfpO — Simon Brändström (@SimonBrandstrom) December 11, 2017

Siffrorna visar onekligen att kapacitet finns i den förre KHL-stjärnan.

En laguttagning i ett professionellt hockeylag kan förstås inte vara något socialt projekt. En spelare som inte levererar ska inte förvänta sig att få hur mycket speltid som helst.

Men det är dags att ge Ullström – ännu – en chans.

