Punkten ovan blev ännu tydligare när HV71 faktiskt lät pucken gå i rask takt. Och det hände flera gånger i powerplay. Bland annat när Stefan Elliott pricksköt 2–2 i den andra perioden. HV-backen lossade bössan i stället för att vänta och göra en extra dragning. Då small det backen Axel Brage i Örebro-målet. Samma sak när Oscar Sundh rakade in 3–2 en stund senare. HV skapade tryck och lät pucken gå. Marc Zanetti avlossade ett skott och pucken damp ned framför mål. Där gjorde Sundh inget misstag. Det skadade inte heller att Elliott gjorde sitt andra mål för eftermiddagen i powerplay i den tredje perioden.

Allt såg ut att gå vägen för HV71 under den första perioden. Laget sköljde över Örebro gång efter annan och ledningen borde ha varit större efter 20 minuter. Men hemmalaget satte sig i problem. Mycket tack vare passningsspelet. Eller snarare avsaknaden av det. Den här eftermiddagen höll vissa HV-spelare alldeles för länge i pucken i stället för att slå enkla pass och få fart med sig ut ur egen zon. Då fick Örebro fast Jönköpingslaget i offensiv zon och kunde vända på spelet. HV71 måste slå snabbare och enklare pass för att undvika att hamna i problem. Just nu finns det alldeles för många spelare som hellre transporterar puck (och ofta tappar den på offensiv blå) än att slå en bra passning.

HV:s nummer 88 spelade med fart, energi och hade ett jäkla driv mot mål. Ungefär samma Engvall som vi fick se under de första åtta matcherna. Det blev visserligen inga poäng för Engvall. Men han skapade en hel del framåt och var bland annat inne på isen när Oscar Sundh rakade in 3–2 i slutet på den andra perioden.

Pierre Engvall var tillbaka på isen efter 21 matchers frånvaro. Efter att forwarden bara spelat åtta matcher i upptakten av SHL får vi väl nästan se honom som ett nyförvärv. Och att han kommer betyda mycket för laget under andra halvan av säsongen blev tydligt den här eftermiddagen.

Jönsson: HV71 bröt just en mardrömssvit – han blir viktig framöver

