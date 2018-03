Jönsson: HV71 fick en lektion – detta väntar i slutspelet

Lawrence Pilut höll ett par gånger på att spräcka plexiglaset bakom Djurgårdsmålet. Och han fick god hjälp av Bill Sweatt och David Ullström som träffade samma ställe. Eller som när Anton Bengtsson på nytt var på väg att göra mål i spel 3 mot 5 (hamnade i spelformen för andra gången i samma match) och Oscar Sundh inte lyckades vispa in returen.

Men HV tog över. Laget spelade bra under den andra halvan av den andra perioden. Riktigt bra. Det var fart under rören, snabba anfall och chanser i massor. Det som saknades var, som så många gånger förr, skärpan framför mål.

Om tabellen slutar som den just nu ser ut så kommer HV71 att få möta just Djurgården i en kvartsfinal. Då vet Jönköpingslaget vad som väntar. Matchen på torsdagskvällen blev därför en lektion inför slutspelet.

Niclas Bergfors satte sitt andra mål för kvällen när han stötte in 3–1 i den andra perioden och matchen såg klar ut. Djurgården var dominanta, spelade rappt, kreativt och roligt. Hemmalaget tog dessutom vara på sina chanser som när Alexander Urbom smällde in 4–1 i början av den tredje perioden.

I den första perioden serverade comebackande René Bourque kedjekamraten Markus Ljungh som helt fri i slottet smackade in 1–0.

