0 Max Wärn petades. Jag kan inte riktigt förstå varför. Han har visserligen haft det svårt poängmässigt men var riktigt grym tillsammans med Ejdsell under inledningen av 2018. Sedan splittrades kedjan (ett annat beslut vi kan diskutera även om nummer 9:s målform håller i sig).

Strategin var helt rätt och borde tillämpas även när laget har sex eller sju backar att tillgå. HV:s backar var tvungna att spela enkelt, byta ofta och på alla sätt spela enkelt för att orka en hel match. För stundtals fick Skellefteå tryck. När Emil Djuse pricksköt 2–1 i den andra perioden blev pressen från gästerna kraftig därefter (dessförinnan hade Victor Ejdsell och Zanetti skickat in två hemmabaljor). Kanske inte så konstigt när HV hade långt till båset.

Jönsson: HV71 klarade just en mastodontuppgift – här är förklaringen

