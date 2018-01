Jönsson: HV71 manglades av rivalen

Sedan var det åka av. Mursak satte 3–1 till gästerna i powerplay och Ryan Lasch smällde in 4–1. Båda målen föll i mittenakten. Då var det avgjort. Det spelade liksom ingen roll att hemmagänget spelade upp sig efter sin timeout. Det var redan klart.

Men sedan klev Frölunda fram. Stora, starka Frölunda. För gästerna började vinna närkamper. Genom det fick de fast hemmalaget och kunde jobba sig in i matchen. Göteborgarna vann nästan varenda duell under de två första perioderna. Och det låg till grund för segern.

Martin Thörnberg tog vara på en förlupen puck i powerplay och smällde in 1–0. Hemmalaget fortsatte ösa på i en förstaperiod som spelades på det sätt vi lärt oss att Jönköpingslaget vill spela. Det var full fart. Stundtals galet hög fart. Publiken var med. Hemmalaget såg tänt ut. Och med en ledning på tavlan kändes tre poäng nära redan efter tre minuter.

-----

No more pages to load