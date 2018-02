Jönsson: HV71 har ett dilemma utan solklar lösning

Det mest intressanta här är det tredje paret. Där vill jag se ett defensivt inriktat backpar som inte har som uppgift att vara med och bidra offensivt. I stället ska de, tillsammans med en checkingkedja, gå in och stoppa motståndarnas topplirare.

I ett tredje backpar skulle eventuellt en ny back kunna spela tillsammans med den defensiva kuggen Christoffer Persson. Då krävs det en stark tvåvägsback som kan användas främst i defensiv zon. Det här borde vara en back som, likt Jaakola, släpper pucken snabbt, spelar enkelt och fimpar onödig pucktransport. En spelare du helt enkelt inte lägger märke till på isen och som är god för 16–17 minuter per match.

Ett första backpar med Jaakola och Elliott skulle bli ett av SHL:s kanske bästa under slutspurten. Den sistnämnde har visat framfötterna i framför all sitt offensiva spel. Tillsammans med en rutinerad, säker och smart Jaakola vid sin sida vill jag tro att den här duon skulle ge HV71 en rejäl skjuts.

Nu borde det rimligtvis vara en back som ska ersätta Dylan Reese. Då ska alltså HV försöka få in en spelare som ersättare till en NHL- och KHL-meriterad spelare som snittade nästan 20 minuter i istid den här säsongen. En topp-4-back helt enkelt.

När Kristofer Berglund skadades kom OS-liraren Stefan Elliott in på ett bra sätt. Marc Zanetti ersatte Alexander Ytterell.

– Det ska vara någon som ger oss någonting. Det ska inte plockas in någon bara för att.

– Där pågår det ett jobb. Vi har en önskan om att få in någonting, sade sportchefen Johan Hult till mig när vi pratades vid under måndagen.

