Jönsson: HV71:s ödesperiod – matcherna som måste vinnas

Men skulle den regerande mästaren under resten av januari få glöd under rören och lämna konkurrenterna i defensiv zon är topp-6-platsen helt plötsligt HV71:s att försvara då lagen bakom och precis före helt plötsligt hamnar i poängunderläge.

o Dubbelmötet med Malmö är kanske de två viktigaste matcherna. HV71 ligger just nu ett poäng bakom skåningarna som dessutom har en match mindre spelad. Två segrar och laget kliver förbi även om rödhökarna skulle vinna sin hängmatch.

