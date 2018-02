Jönsson: HV71:s stora styrka – och jobbiga svaghet

Kevin Stenlund skickade in 5–5 med drygt halva slutperioden kvar efter en spelperiod där HV71 varit det bättre laget. Som sagt: ena stunden galet bra, i nästa inte fullt lika bra.

Men sedan kom den tredje perioden och HV71 var nere under isen igen. Åtminstone inledningsvis. Andrew Gordon hamnade helt fri framför Adam Åhman och kunde efter tre chanser se Jakob Lilja slå in returen. Kort senare fick Åhman kapitulera igen när samme Lilja helt omarkerad snärtade upp 5–4.

Pierre Engvall styrde in ett skott från Lawrence Pilut (den stora behållningen här var David Gustafssons jättepassning till backstjärnan) och kort senare smällde Bill Sweatt in 4–3 efter en stark forechecking från kedjan med David Ullström, Anton Bengtsson och den amerikanske forwarden. Och ja, HV vann faktiskt andraperioden den här gången.

Marc Zanetti sköt 1–2 och Victor Ejdsell 2–2. Linköping hann därefter smälla in 3–2 i powerplay innan HV71 fullbordade vändningen.

KRÖNIKA. Det hade bara gått drygt två minuter av matchen och sågen var redan på väg att plockas fram. Linköping hade smällt in två puckar och tvingat HV:s tränare Johan Lindbom till att ta en tidig, en riktigt tidig, timeout.

