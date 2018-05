Jönsson: Jag analyserade HV71:s lagbygge – här är vad jag kom fram till

✓I artikeln nedan ser du hur HV71:s trupp ser ut just nu

Ytterligare en back ska in i den här mixen. Den sista defensiva pjäsen är inte en lika viktig värvning som den sista forwarden. HV71 har en habil backbesättning som det är.

HV-favoriten har kvaliteter som hade kunnat ta truppbygget från fullt tillräckligt till SM-guld-utmanare. Helt plötsligt hade truppen fått in en målskytt, en poängmakare och en spelare som likt många andra värvningar känner till laget och staden.

Nämnde Joakim Andersson kommer bli ett starkt tillskott i boxplay. Oscar Sundh, Anton Bengtsson och Robin Figren kommer fortsatt vara en stark gnetarlina. För all kritik som Figren utstått har han trots allt någonstans anammat rollen i linan med de hårdjobbande Bengtsson och Sundh.

Det är trots allt poängstarka spelare som ska ersättas och redan har ersatts. Victor Ejdsell noterades för 34 poäng, David Ullström – den stundtals orimligt utskällde – smällde in 30 poäng och hade flest assist av alla forwards och Pierre Engvall hade gjort betydligt fler poäng än sina 20 (på 31 matcher) om han inte blivit skadad.

Christoffer Törngren sattes halvt i frysboxen i HV under guldåret och fick inte något lyft i Färjestad även om det finns en rejäl uppsida i det offensiva spelet.

Under den senaste säsongen i HV71 noterades Önerud för 29 poäng på 37 grundseriematcher och ytterligare 13 på 16 slutspelsdrabbningar.

-----

No more pages to load