Jönsson: Kaoset fullbordade fiaskosäsongen

Men det råder ingen tvekan om att åka ut i åttondelsfinal säsongen efter ett guld är under all kritik.

Jag är säker på att vi kommer få se ännu en ganska stor omsättning på spelarsidan nästa säsong. Kevin Stenlund är förlorad. Victor Ejdsell har en chans att slå sig in i Chicago Blackhawks. Lawrence Pilut närmar sig ett NHL-kontrakt. Linus Söderström tar steget över Atlanten (Jonas Gunnarsson och Felix Sandström kommer bilda målvaktspar). Dessutom går det, som sagt, inte att räkna bort Pierre Engvalls chanser.

– Det var minst ett tiotal under säsongen. Rejäla sådana också för stunden. Det var väldigt snabbt över. Men det var många som tände snabbt. Någon gång kastade de även handskarna. Det höll inte på så länge, kanske fem-tio sekunder, sade Arlbrandt.

Efter att HV71 vunnit SM-guld förra säsongen berättade Pär Arlbrandt i SHL-poddden att det varit flera slagsmål under träningarna.

I just powerplay – även om spelformen inte riktigt funkat (märker ni ett mönster?) – har det varit konkurrens mellan spelarna. Martin Thörnberg har bland annat plockats bort från specialformationen.

Forwarden har fortfarande inte sajnat ett kontrakt med Toronto Maple Leafs organisation. Rättigheterna går ut i sommar. Efter sin fina start på säsongen där han ledde den interna poängligan under en stund såväl som comebacken efter nyckelbensskadan borde han få en chans av klassikerklubben. Det hade varit häftigt att se honom i Nordamerika. Han har alla attribut för att lyckas. Han är stor, stark, snabb och har ett bra skott.

Stjärnor som David Ullström verkar mest ha flyttats runt för att fylla luckor i stället för att få den kontinuitet som spelare som han ska ha för att kunna leverera på en hög nivå. Jag kommer fortsatt hävda att han skulle varit center i en förstakedja under hela säsongen. Kanske med Mattias Tedenby och Martin Thörnberg på vingarna. Med förtroende även när det gick tungt hade den här linan kunnat bli tongivande.

HV har också letat efter den ultimata laguppställningen under i princip hela säsongen. Men till stora delar utan resultat. Skadorna är förstås en del i detta. Samtidigt går det också att kritisera uttagningarna (VARNING FÖR REPETITION!).

Efter guldet tvingades ledningen i princip bygga ett helt nytt lag. Filip Sandberg, Ted Brithén, Lias Andersson och Andreas Borgman var bara några av guldhjältarna som försvann. Och det går förstås att ha överseende med att det tar tid att skola in ersättarna. Men efter halva säsongen var baksmällan och smekmånaden utan stenhård kritik över. För det har i mångt och mycket funnits en hel del som gjort att HV hamnat dels i play-in och dels utanför guldstriden när slutspelet knappt börjat.

En annan förklaring – och kanske den mest frapperande – är de svagheter som HV71 visat upp under stora delar av säsongen.

När laget tog emot Djurgården i premiären skrev jag i en krönika att matchen visade varför den regerande mästaren skulle vara att räkna med även den här säsongen. De spetsvärvningar som plockats in för att ersätta de lirare som försvunnit såg vassa ut. Inte minst Pierre Engvall och Sebastian Wännström som båda nätade i 4–2-segern.

Så vad var det egentligen som hände? Hur kunde Jönköpingslaget gå från att bygga en guldtrupp – under ett år när laget inte skulle vinna guld – till att inte ens hota de absoluta topplagen i SHL?

