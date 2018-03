Jönsson: Unga trion leder laget – imponerande

Det här är HV71:s nya förstakedja. Det blev ännu tydligare när Johan Lindbom valde att starta matchen med just den här trion. De leder laget just nu.

HV:s nummer 27 skapade tillsammans med resten av sin kedja flera heta chanser och hade med lite flyt gjort fler än den där snygga baljan som Engvall snärtade in i slutet på matchen.

Kedjan Victor Ejdsell–David Gustafsson–Pierre Engvall har varit riktigt bra den senaste tiden. Ejdsell är poängbäste forward och Engvall har snurrat på bra sedan sin comeback för två månader sedan. Gustafsson skulle bara fylla en plats under säsongens inledning. Nu är han en av lagets hetaste centrar. Den unge, gallerprydde Gislavedsprodukten har gjort – och gjorde även den här kvällen – en fenomenal arbetsinsats.

HV71 får inte ut max av de spelare som laget har att tillgå. Det är tydligt. Då vill jag tro att spelare som just Thörnberg, Ullström och Tedenby haft en ännu större poängskörd. Det är inte godkänt att lagets bäste poängplockare är en back (Lawrence Pilut).

-----

No more pages to load