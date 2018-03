Jönsson: Vilken käftsmäll – glöden är tillbaka

Ullström har flera gånger tidigare visat vilken skicklig passningsspelare han är. Han har också skapat en hel del målchanser när han vikt in från kanten och vållat problem framför kassen.

Jag köper en viss del av kritiken. Ullström har, likt laget i stort, ibland varit under all kritik. Och han vet det själv. När jag pratat med honom har han ofta varit besviken på sin egen insats.

I mittenperioden drog Ullström iväg i en snabb spelvändning, tog emot en Erik Karlsson-passning från Kevin Stenlund (en lobbpass från egen zon), tryckte sig in framför mål, rundade Johan Gustafsson och lade in 3–2.

I den första perioden snurrade Ullström upp hela Frölunda-försvaret, serverade Erik Brännström med en bakom-ryggen-passning, tog sig in framför mål och skymde så att backen kunde pricka in 1–0.

-----

No more pages to load