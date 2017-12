Jönsson: Wow, jag ryser – vilket superderby

När slutsignalen ljöd satt jag kvar och rös på pressläktaren – vilket grymt härligt superderby vi bjöds på den här kvällen. En match som hade allt: tunga tacklingar, snygga mål och en under inramning.

Så blev fallet även den här kvällen. För efter att ha bara mäktat med ett enda ynkligt skott på 20 minuter smällde Andrew Calof in 1–0 till gästerna i början av den andra perioden. Gästerna fick energi, satte en hårdare press på HV71 och fick ofta fast puckarna i offensiv zon. Växjö skulle även hinna med att sätta 2–0 innan marginalerna helt plötsligt skulle svänga till hemmalagets fördel.

Men det här var bara under matchens första period. En hockeymatch varar, som bekant, i tre gånger 20 minuter. Och tar motståndarna inte vara på sina chanser kommer ett sylvasst Växjö till slut att straffa dem.

Jag har sett nästan samtliga HV-matcher den här säsongen. Och jag vågar lova att jag inte sett laget spela så här pass bra mot ett så här pass bra motstånd. Det märktes inte att Växjö kom in som ohotad SHL-etta den här kvällen. För den regerande mästaren från Vätterns södra strand spelade totalt respektlöst, styrde matchen och förtjänade en stor ledning.

Växjö fick inte grepp om HV och tvingades slå icing mest hela tiden under den första perioden. Utan Viktor Andrén i gästernas kasse hade det kunnat stå 5–0 efter 20 minuter.

