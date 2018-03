KLART: HV-duon får chansen i AHL

När HV71 meddelade på onsdagen att nio spelare lämnar klubben efter den misslyckade säsongen sade sportchefen Johan Hult att Jönköpingsklubben inte räknande med NHL-lånet Victor Ejdsell till kommande säsongen.

Och nu står det klart att forwarden åker över Atlanten för att spela AHL-hockey med Chicago Blackhawks farmarlag Rockford IceHogs.

Det skriver journalisten Scott Powers på The Athletic på Twitter.

Blackhawks forward prospect Victor Ejdsell will be joining the Rockford IceHogs later this week. He'll need to adjust to the smaller rink, but he should help their playoff push.

