Kolla menyn: HV-stjärnans sanslösa matfrossa

Lawrence Pilut sätter sig ned på en av stolarna på Kinnarps arenas läktare. I ena handen håller han en proteinshake. Backen ska snart köra dagens andra gympass men tar en liten paus innan han försvinner tillbaka in i omklädningsrummet.

Shaken som HV-stjärnan håller i är bara ett av hans många mål mat den här dagen.

– Mitt motto är att jag ska käka tills jag är jättemätt. Jag måste äta minst fem, sex gånger om dagen för att få energi till nästa dag. Man bränner ju så mycket här ute på isen och måste hålla uppe kroppens energi. Du får inte tappa några muskler eller någonting sådant, säger Pilut.

Pilut har den här säsongen blommat ut till en av HV71:s absolut viktigaste spelare. Backen har noterats för 36 (7+29) poäng på 46 matcher och toppar backarnas poängliga i SHL. Och i ett liv där dubbla gympass, isträningar och matcher avlöser varandra är kosten en viktig faktor.

– Jag käkar varenda morgon, sedan har jag två mellanmål, därefter är det lunch, middag och sedan ett mellanmål efter middagen. Jag försöker stoppa i mig mat hela tiden, säger Pilut.

En vanlig matdag för 22-åringen ser ungefär ut så här:

Frukost:

Havregrynsgröt med chiafrön, bär och mandelmjölk

En macka

Två ägg

Mellanmål (efter träningen):

En proteinshake

Lunch

Oftast ute på restaurang

Mellanmål

Ett kycklingbröst/lax/smoothie/proteinshake

Middag

Proteinrik kost så som kyckling eller kött tillsammans med råris eller sötpotatis (”Jag älskar sötpotatis”, säger Pilut)

Kvällsmål

Omelett

Det är inte bara kosten som hjälpt Pilut att ta nästa steg i sin utveckling. När backen kom till HV71 och hockeygymnasiet från Tingsryd säsongen 2011/2012 vägde han inte mer än omkring 68 kilo, något som inte gick hem i Jönköping.

– Viktmässigt har folk ofta varit på mig om att jag ska bygga på mig, säger Pilut.

När HV:s nummer 20 nu ställer sig på vågen visar mätaren runt 87 kilo.

– Det har gjort otroligt skillnad för mig att komma hit. Du har allting här för att kunna utvecklas, säger backen.

Flera NHL-klubbar följer backen

Piluts individuella framgång på isen i ett många gånger ojämnt HV71 den här säsongen har inte gått obemärkt förbi.

News har tidigare kunnat berätta att NHL-klubbar som New York Rangers, Calgary Flames, Nashville Predators, Vancouver Canucks, Boston Bruins, Chicago Blackhawks och Vegas Golden Knights ska ha kikat på den odraftade backen som är en så kallad free agent, vilket innebär att han kan skriva på för vilket NHL-lag han vill.

Men när frågan om ett eventuellt NHL-avtal kommer upp finns det inte mycket att rapportera, säger HV-backen.

– Jag försöker blocka ur det så mycket som möjligt just nu. Det får man ta efter säsongen i så fall. Just nu vill jag bara spela hockey och ha kul. Jag vill inte ha några andra tankar och sitta och grubbla på något, säger Pilut.

– Jag har bara snackat med agenten. Det är väl han som säger något i så fall. Det är sådant man får ta efter säsongen i så fall. Nu är man mest sugen på att spela slutspel och få hem ett guld hit igen.

Ja, det där guldet …

Pilut blickar ut över isen i Kinnarps arena där några av hans lagkamrater fortfarande kör några övningar innan de lämnar den vita ytan. För snart ett år sedan spelade backen den sjunde och avgörande SM-finalen mot Brynäs i en kokande arena.

Matchen gick till förlängning. En övertidsperiod som blev speciell för backen. Pilut åkte nämligen på en utvisning och fick i två minuter se sitt lag försvara det egna målet mot ett förlorat SM-guld.

– Det var tungt. Det kommer jag nog aldrig glömma. De två minuterna var riktigt jobbiga. Som tur var så gjorde Brynäs inget mål. Det är väl så man får se på det, säger Pilut och skrattar.

Kort senare var det i stället han som kunde blivit syndabock som fick jubla när Simon Önerud stötte in en passning från Martin Thörnberg.

– Det var otroligt. Det hade varit enormt kul att göra det igen. Man vill göra det igen för det gick så enormt snabbt när det hände. Det är en lång väg dit. Men jag tror på oss hårt, säger Pilut.

Vad är det som gör att du tror på er?

– Jag tycker vi har en bra mix av spelare. Även om vi har en del skador så har vi en bra mix av unga och äldre spelare och offensiva som defensiva. Jag tycker att när alla chippar in och spelar bäst hockey då tycker jag verkligen att vi är ett ruggigt bra hockeylag.

Livet utanför isen

Mycket av Piluts liv handlar förstås om det som händer på hockeyrinken. Men backen har förstås ett liv utanför isen. Ett liv där han försöker koppla bort hockeyn så mycket som möjligt.

– Jag är rätt lugn. Jag brukar gå ut och ta en kopp kaffe med flickvännen. Sedan brukar jag ta det lugnt hemma och försöker bara titta på olika serier, säger Pilut.

– Jag har en del vänner utanför hockeyn som jag brukar hänga med också.

Vad tittar du på för serier?

– Jag brukar kolla mycket på Criminal Minds. Min favoritserie är Sons of Anarchy eller Suits. Men just nu är jag inne på Criminal Minds och The Blacklist.

Innan Pilut får slänga sig i soffan och kolla de senaste avsnitten av sina favoritserier den här fredagen i ett vinterkallt Jönköping väntar alltså ytterligare ett pass i gymmet. Men inte före backstjärnan druckit upp dagens första proteinshake.

