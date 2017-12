Kritiken efter bottennappet: ”Varit en svaghet hos oss hela året”

– Matchen mot Växjö (seger 3–2) var en av våra bättre den här säsongen. Sedan kommer vi hit i kväll och blir utspelade av ett lag som haft det tufft under stora delar av året, säger HV-backen Dylan Reese.

Skåningarna tog därmed sin första seger sedan de besegrade just HV71 i början av december. För HV var det första förlusten efter fyra raka trepoängare.

Rögle vann matchen med 4–1 efter att ha gjort tre powerplay-mål. Och just utvisningarna kom att spela en stor roll den här eftermiddagen i skånska Ängelholm.

Det var ett formstarkt HV71 som tog sig an ett formsvagt Rögle i årets sista match på lördagen. Men trots det lyckades gästerna från Jönköping inte besegra tabelljumbon.

