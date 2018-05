Lämnade HV71 efter guldet – satsar mot Nordamerika

✓I artikeln nedan kan du se HV71:s truppläge just nu.

Men innan höstens hockeysäsong drar i gång kan det bli semester i Italien för den förre HV-backen. Cederholms mamma har nämligen nyligen köpt ett bed and breakfast i landet och kommer flytta söderut i sommar.

– Just nu så är det väl ganska öppet. Men min agent håller på och pratar med Winnipeg och så får de säga vad de tycker är bäst för min utveckling och om de vill att jag ska spela i Sverige eller i AHL, säger Cederholm.

När nu nästa steg i karriären ska tas är just AHL ett hett spår.

– Men jag tar med mig jättemycket från min tid i HV. Tyvärr blev det inte så mycket spel i SHL som jag hade tänkt mig. Men jag har lärt mig så otroligt mycket under min juniortid. Jag har fått lära mig att leva själv och ta hand om mig själv. Sedan har jag utvecklas som hockeyspelare också, säger Cederholm.

