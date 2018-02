LISTA: Lirarna som kan lämna HV71

Truppen 18/19 just nu Målvakter Adam Åhman Felix Sandström

Klara in (för säsongen 2018/19) Felix Sandström (Brynäs)

Ryktas in Markus Ljungh (Djurgården) Jonas Gunnarsson (Malmö) Martin Fehervary (Oskarshamn)

Spelare med utgående kontrakt Målvakter Fredrik Pettersson-Wentzel Linus Söderström (lån från New York Islanders)

SHL-säsongen går nu in i sitt slutskede. Men bygget inför kommande säsong har sedan länge varit i gång för sportcheferna runt om i Hockeysverige. Här får du den fullständiga listan på spelarna som kan lämna HV71 efter säsongen och vilka spelare som ryktas in.

-----

No more pages to load