NHL-bossens lycka – efter Andreas Borgmans succésäsong

– Han har varit en positiv överraskning med sin balans, mognad och hur han har hanterat olika situationer. Ja, han har varit en överraskning, säger Lamoriello till The Athletic (betalvägg) .

När nu halva NHL:s grundserie är spelad berättar klubbens Lou Lamoriello i en intervju med sajten The Athletic om hur klubben ser på Borgmans första tid i det kanadensiska storlaget.

Andreas Borgmans NHL-äventyr har börjat bra. Riktigt bra. I en intervju med sajten The Athletic berättar Toronto Maple Leafs general manager Lou Lamoriello om den överraskning som den förre HV-stjärnan varit under säsongens första halva.

