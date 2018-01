NHL-klubbarna som jagar Lawrence Pilut

– Just nu är mitt fokus här och nu. Helt ärligt lägger jag inte ned så mycket fokus på vad som kommer hända härnäst. Mitt hjärta är här nu. Jag fortsätter jobba här, sade Pilut till News efter HV71:s 3–2-seger över Växjö i slutet på december.

Och News kan berätta att det är just så. Även den nystartade klubben Vegas Golden Knights – som draftade Erik Brännström förra sommaren – har tagit notis om backen.

Friedman skriver att klubbarna som besökt Sverige för att kolla på de fyra stjärnorna är New York Rangers, Calgary Flames, Nahsville Predators, Vancouver Canucks, Boston Bruins och Chicago Blackhawks. Experten skriver också att det förmodligen finns ytterligare klubbar som spanat in bland annat Pilut.

På pressläktaren i Kinnarps arena har det därför befunnit sig en hel del NHL-scouter. Och nu skriver Sportsnets expert Elliotte Friedman att flera klubbar är intresserade av åtminstone fyra SHL-spelare. En utav dem är Lawrence Pilut. De andra tre är Per Lindholm (Skellefteå), Michael Lindqvist (Färjestad) och Joel Persson (Växjö).

