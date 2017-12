Nu har HV-kuggen brutit jättetorkan: ”Varit ganska trögt”

Målet var Sundhs tredje för säsongen. Och segern var HV71:s tredje raka efter att tidigare under säsongen haft svårt att vinna flera matcher i rad.

– Jag försöker bara hitta en yta där jag var själv. Sedan var det bara att raka in den, säger Sundh.

– Det har varit ganska trögt. Ibland är det så. Då får man bita ihop mer och jobba hårt och tro på sig själv att det kommer. Det är det viktigaste. Det är hockey. Man vet hur det fungerar. Ibland är det slumpar [som går in] och ibland är det lite trögare. Men det var skönt att göra mål förstås, säger Wärn till News.

-----

