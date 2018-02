Officiellt: HV71 agerar – målvakten presenterad

Målvakten kommer närmast från Brynäs men har varit utlånad till Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. HV71 ska även ha varit intresserat av veteranen Johan ”Honken” Holmqvist, rapporterar Aftonbladet . Men den 39-årige målvakten skrev under måndagen i stället på för krislaget Karlskrona.

I lördags fyllde C More på och sade i sin sändning att målvakten var helt klar för den regerande mästaren.

