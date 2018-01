Örebros ”sjuka” nöddrag – inför mötet med HV71

För knappt ett år sedan drabbades HV71 av en liknande händelse när flera av lagets spelare blev magsjuka. Även Jönköpingsklubben valde då att ställa in träningar för att sanera omklädningsrummet i hopp om att inte sprida smittan vidare till de friska spelarna i laget.

Men inför kvällens drabbning har hemmalaget haft en minst sagt annorlunda uppladdning. På grund av magsjuka tvingades Närke-laget ställa in träningar och stänga ishallen i två dagar, rapporterar P4 Örebro .

-----

No more pages to load